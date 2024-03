Ministrul Energiei: „Narativele” false ale lui Putin despre gazul ieftin trebuie combătute, prioritățile sunt proiectele de eficiență energetică

12:50

„Să ne inspirăm de la bunătatea copiilor și adulților cu sindromul Down și să le susținem pasiunile”. Este unul dintre mesajele transmise de șefa statului, Maia Sandu, astăzi, 21 martie, când este marcată Ziua Mondială a Sindromului Down. „Speranța mea e să ajungem împreună la ziua în care această diagnoză să nu mai fie o […] Articolul „Diagnoza nu mai trebuie să fie o sentință”. Mesajul Maiei Sandu de Ziua Mondială a Sindromului Down, marcată azi în lume apare prima dată în Vocea Basarabiei.