Astăzi este marcată Ziua Mondială a Teatrului de Păpuşi

14:30

Academia de Arte nu are niciun student și niciun profesor la harpă, iar în ultimii cinci ani n-a avut niciun absolvent.Tatiana Podoleac este una din cele trei harpiste rămase în țară. Ea spune că, din cauza salariilor mici, instrumentiștii pleacă peste hotare.„Noi nu mai avem specialiști, noi am rămas orfani, nu mai are cine să ne înlocuiască la vreun concert, spectacol. E o criză mare. Eu