Mai multe servicii publice pentru antreprenori vor fi digitalizate

14:10

Ziua Internațională a Pădurilor, marcată astăzi, are genericul „Pădurile și inovațiile”. În prezent, Republica Moldova are o suprafață împădurită de peste 11%, iar autoritățile își propun ca în următorii zece ani aceasta să fie extinsă până la 15 la sută. În același timp, experții sugerează că țara noastră are nevoie și de o reformă silvică pentru a îmbunătăți cadrul legal și a împiedica defrișarea ilicită a pădurilor.