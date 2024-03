Partidul „Renaștere” acuză PAS și pe Maia Sandu că ar încerca să fraudeze alegerile: „Facem apel la opoziție să ne unim forțele”

08:10

Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, referitor la nterdicţia liderului AUR George Simion de a intra în Republica Moldova şi Ucraina, că a primit documentele care au stat la baza deciziilor luate de cele două ţări. „Este o decizie administrativă întemeiată” a subliniat liderul PSD care a adăugat că „documentele au un regim secret, nu pot […] The post Premierul Ciolacu, despre interdicţia lui George Simion de a intra în Republica Moldova: Am văzut documentele secrete, sunt decizii întemeiate appeared first on Omniapres.