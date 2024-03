Primăria Orhei, condusă de către un primar controlat de Șor, a primit un grant de 30 000 euro din partea UE

09:50

Poliția a raportat că pe unele porțiuni din nordul și centrul țării cad precipitații sub formă de ninsoare și lapoviță. Un cititor NewsMaker ne-a expediat imagini din Rîbnița. Imaginile au fost surprinse în dimineața zilei de 20 martie. Potrivit meteorologilor, astăzi, vremea va fi instabilă din cauza unui front atmosferic care traversează teritoriu țării noastre.