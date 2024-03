(video) Premieră mondială: Noua, a treia generație INFINITI QX80

11:10

Compania Hertz Global Holdings Inc. a anunțat că își înlocuiește directorul executiv cu fostul COO al diviziei de robotaxi Cruise de sub aripa General Motors. Stephen Scherr, care a condus Hertz timp de puțin peste doi ani, după trei decenii la Goldman Sachs Group Inc., a decis să demisioneze după ce a ”pariat” dezastruos pe […] Articolul Șeful Hertz a demisionat din cauza contractelor încheiate cu Tesla și Polestar apare prima dată în Autoblog.md.