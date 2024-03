Declarația de avere a Evgheniei Guțul: Donații de 30 de mii de euro și aproape 300 mii lei „la zile de naștere și cumetrie”

17:50

Președinta Maia Sandu a primit un nou premiu internațional. De această dată, șefei statului i-a fost acordat „Premiul Leipzig Robert Blum pentru Democrație", însoțit de 25.000 de euro. Anunțul a fost făcut vineri, 15 martie, pe site-ul oficial al orașului german Leipzig. Potrivit sursei, premiul este acordat sub patronajul președintelui Germaniai, Frank-Walter Steinmeier. Urmărește-ne pe …