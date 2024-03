Noul Regulament privind alegerea procurorului general, încă în discuții – Ce spune ministrul Justiției, Veronica Mihailov-Moraru

13:50

Iga Swiatek – Maria Sakkari este marea finală de la Indian Wells 2024. Poloneza nu a avut emoții cu Marta Kostyuk în prima semifinală, iar jucătoarea elenă a învins-o în 3 seturi pe Cori Gauff, la capătul unui meci fantastic, în care se părea că americanca va semna una dintre revenirile anului. Pentru a ajunge ... Iga Swiatek – Maria Sakkari marea finală de la Indian Wells 2024 – Elena are șansa revanșei după o finală pierdută în 2022 The post Iga Swiatek – Maria Sakkari marea finală de la Indian Wells 2024 – Elena are șansa revanșei după o finală pierdută în 2022 appeared first on Politik.