VIDEO Câte secții de votare ar putea fi deschise în SUA la alegerile președintelui Moldovei. Răspunsul lui Viorel Ursu

Caz greu de imaginat in capitala. O femeie ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost stropita cu acid de catre sotul ei. Ea a suferit arsuri grave pe tot corpul. A avut de suferit si fiica acesteia in timp ce incerca sa-si ajute mama, insa viata sa este in afara pericolului. Sotul […]