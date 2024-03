Veste bună din UE: Produsele moldovenești vor putea fi exportate mai ușor pe piața europeană

15:00

Decizia Moldovei de a declara „persona non grata" un diplomat rus de la Chișinău „nu va rămâne fără răspuns". Cel puțin aceasta a declarat ambasadorul Federației Ruse în Moldova Oleg Vasnețov. Expulzarea, a adăugat el, slăbește potențialul și funcționalitatea misiunii diplomatice. Potrivit lui Vasnețov, încă o dată s-a demonstrat „atitudinea neprietenoasă a autorităților de la […]