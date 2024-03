Arta și mai aproape de locuitorii capitalei!

12:00

«Silverlink: aplicația ta la orice vârstă»! Aceasta este ideea câștigătoare a Hackathon-ului «Tineri pentru vârstnici: împotriva singurătății», care s-a desfășurat recent la Chișinău. Evenimentul a fost organizat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA Moldova) împreună cu Ministerul Muncii și Protecţiei Sociale al Republicii Moldova, Fundația Moldcell și Proiectul Tehnologiile Viitorului finanțat de USAID, Suedia și Marea Britanie. La Hackathon au participat peste 50 de tineri specialiști IT, majoritatea studenți la Universitatea