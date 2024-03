VIDEO „Mi-a dăruit a doua șansă la viață.” Istoria lui Gheorghe, care a devenit donator de ficat pentru fratele său

09:40

Pe 26 martie, la Dreamiconˣ, 5 speakeri din România, Marea Britanie, Bulgaria, Grecia și Moldova vor împărtăși experiența reală de a lansa un produs/serviciu pe piețe noi în panelul «Experiences and advice for international expansions». Succesul internațional — o destinație dorită pentru multe afaceri, dar cum reușesc acestea să ajungă acolo? Este întrebarea care îi preocupă pe antreprenorii și liderii de afaceri din Moldova în căutarea expansiunii globale. Ce este Dreamiconˣ: Go-To-Market Conference? Un eveniment […] The post Cum să-ți scalezi afacerea global? Panel cu 5 speakeri regionali la Dreamiconˣ by Dreamups appeared first on NewsMaker.