Creșă în cadrul Direcției Generale Cultură și Patrimoniu Cultural, proiect pilot inițiat de Primăria Chișinău

Academia Dacia Buiucani, în parteneriat cu Federația Moldovenească de Fotbal (FMF), a organizat o acțiune inedită sub egida #TotalAccess cu ocazia celei de-a 12-a ediții a UEFA CAFE Week of Action. Evenimentul a avut loc la Complexul Sportiv Dacia Buiucani și a reunit copii cu sindromul Down de la A.O. Sunshine, fotbaliștii echipei Dacia Buiucani, alături de […]