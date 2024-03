Înfrângere pentru Simona Halep la primul ei meci după revenire – Ce urmează pentru Halep după eliminarea de la Miami Open

16:00

Moldova ar avea nevoie de trei miliarde de euro pentru modernizarea infrastructurii căilor ferate, iar aceste investiții vor fi posibile doar cu susținerea Uniunii Europene, a declarat ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, în cadrul primei ediții a Forumului Feroviarilor „Calculul e simplu. Avem nevoie de trei miliarde de euro pentru a reconstrui toată ... Suma impresionantă de care are nevoie Calea Ferată din Moldova pentru a-și moderniza rețeaua – Ministrul, Andrei Spînu anunță cât ar putea dura realizarea acestui program The post Suma impresionantă de care are nevoie Calea Ferată din Moldova pentru a-și moderniza rețeaua – Ministrul, Andrei Spînu anunță cât ar putea dura realizarea acestui program appeared first on Politik.