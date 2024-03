Strigăt de ajutor pentru o femeie și fiica ei de șapte ani, stropite cu acid de către soț

19:40

Un grav accident de tren l-a lăsat fără picioare și o mână. Credea că nu se va reabilita niciodată, dar a reușit să înceapă o viață nouă. Povestea de viață a lui Ghenadie Tverdohleb din satul Mărăndeni, raionul Fălești, a fost relatată într-un reportaj video realizat de nordnews.md. Urmărește-ne pe Telegram și Instagram. „Nici n-am … The post video | „Eram înalt, dar am ajuns precum un ghem de ață”. Un tânăr a devenit sculptor fără o mână și ambele picioare first appeared on ZUGO. Articolul video | „Eram înalt, dar am ajuns precum un ghem de ață”. Un tânăr a devenit sculptor fără o mână și ambele picioare apare prima dată în ZUGO.