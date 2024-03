NM Espresso: despre reducerea tarifelor, expulzarea unui diplomat rus din Moldova și verificarea integrității judecătorilor

15:20

Fostul șef al Poliției de Frontieră, Rosian Vasiloi, a fost pus sub învinuire în dosarul penal privind atacul de pe Aeroportul Internațional Chișinău din vara anului trecut, soldat cu moartea a două persoane. Vasiloi este învinuit de neglijență în serviciu, anunță Ziarul de Gardă. Potrivit sursei citate, învinuirea a fost înaintată pe 6 martie. Procuratura […]