Șefa statului, la dialog cu tinerii din nordul țării: „Avem datoria să le lăsăm drept moștenire o țară liberă, pașnică, educată”

15:00

De la an la an, poluarea aerului se transformă într-o provocare globală. Un raport, citat de publicația The Guardian, arată că doar șapte țări din 134 îndeplinesc standardul internațional de calitate a aerului. Vorbim aici de Australia, Estonia, Finlanda, Grenada, Islanda, Mauritius și Noua Zeelandă. Astfel, activitățile economice și fumul provocat de incendiile de vegetație afectează viața și sănătatea oamenilor.