Horoscop 20 martie – TAUR – Vi se împlinesc niște așteptări

Astăzi, în fața clădirii Parlamentului din Chișinău, mii de cetățeni moldoveni s-au adunat pentru a-și exprima dezacordul față de politica guvernului Recean și a președintelui Sandu. Organizat de Partidul „Renaștere", mitingul a coincis cu prezentarea raportului premierului Dorin Recean pentru anul 2023, în Parlamentul Republicii Moldova. Cererea principală a protestatarilor a fost demisia regimului actual, […]