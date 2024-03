Moldova blochează participarea rușilor la conferința FAO

13:40

Biserica Ortodoxă Rusă amenință Biserica Ortodoxă Română cu „urmări grave" după mișcarea unor preoți moldoveni, care au părăsit structura administrativă bisericească apropiată Rusiei în favoarea celei românești. Mai mulți preoți din Republica Moldova au trecut la Mitropolia Basarabiei, după crearea Bisericii Ortodoxe Române în Ucraina. „Membrii Sfântului Sinod au exprimat dezacordul hotărât cu deciziile (Patriarhiei […]