Un al doilea denunț la CNA privind organizarea licitației pentru închirierea spațiilor din cadrul Aeroportului Internațional Chișinău – Ce nereguli invocă partidul MAN

15:10

Activitatea Partidului Șansă, afiliat lui Ilan Șor, ar putea fi sistată pe un termen de până la șase luni. Decizia ar urma să fie aprobată în cazul în care reprezentanții formațiunii nu vor prezenta rapoartele financiare din campania electorală din noiembrie anul trecut, a precizat ministrul justiției, Veronica Mihailov Moraru. Conducerea formațiunii nu a comentat ... Partidul Șansă ar putea fi limitat în activitățile sale – Avertismentul venit din partea ministerului Justiției – Are probleme cu rapoartele financiare The post Partidul Șansă ar putea fi limitat în activitățile sale – Avertismentul venit din partea ministerului Justiției – Are probleme cu rapoartele financiare appeared first on Politik.