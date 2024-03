NewsMaker angajează redactor și corespondent pentru știri video

13:10

Președinta Maia Sandu a comentat informațiile lansate de jurnalistul Gabriel Călin, potrivit cărora, împreună cu alte patru persoane, a avut parte de un sejur „scump" la vinăria Et Cetera, care ar fi fost achitat din bani publici. Șefa statului a declarat că a plătit pentru doar pentru consumul și cazarea sa, din resurse financiare proprii.