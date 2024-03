Tot ce trebuie să știi dacă vrei să obții bursa FLEX. Giulia Paniș relatează despre specificul studiilor la un liceu din SUA

10:15

Într-o lume în care inovația și spiritul antreprenorial sunt cheile succesului, Concursul Național al Planurilor de Afaceri „Competitivitatea și Inovațiile în Dezvoltarea Afacerilor pentru Tineri" organizat de Departamentul Economie și Management, Facultatea Inginerie Economică și Business, Universitatea Tehnică a Moldovei, în cadrul proiectului Erasmus+ „Skills4future – Developing and improving the STEAM skills of students and teachers for curriculum innovation and sustainable development of higher education institutions and local businesses", reprezintă o rampă de lansare pentru viitorii lideri de afaceri.