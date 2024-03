Fermierii reiau discuțiile cu băncile și ODA pentru a rezolva problema accesului la Creditul de Urgență

10:10

Trei proiecte mari de reabilitare a sistemelor de irigare pentru agricultură urmează să fie implementate în Republica Moldova, iar primele licitații vor fi organizate spre sfârșitul lunii aprilie, a declarat ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, la o conferință de presă. Potrivit oficialului, banii vor fi alocați atât din surse interne, cât și externe.