Cum să-ți scalezi afacerea global? Panel cu 5 speakeri regionali la Dreamiconˣ by Dreamups

13:50

Ambasada Statelor Unite ale Americii (SUA) în Moldova condamnă decizia Federației Ruse de a deschide secții de votare pentru alegerile prezidențiale din Rusia în regiunea transnistreană, fără acordul guvernului de la Chișinău. „Această acțiune este încă un exemplu al modului în care Kremlinul nu respectă neutralitatea, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova", se arată […]