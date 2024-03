Primul lider NATO care l-a felicitat pe Putin după ce a fost reales prereședinte al Rusiei

15:00

Republica Moldova va contracta un împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru construcția locuințelor sociale, potrivit unui proiect aprobat astăzi de Guvern. Valoarea totală a resurselor este de aproximativ 34 de milioane de euro, bani care vor fi utilizați pentru reabilitarea căminelor, azilurilor de bătrâni și construcția de noi locuințe sociale, a […]