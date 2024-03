Va semna sau nu, decretul de numire a bașcanului Evghenia Guțu ca membru al Guvernului – Răspunsul tranșant al președintelui Sandu

22:50

Parlamentul European a votat decizia de a prelungi cu un an măsura de liberalizare a comerțului dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, anunță Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Potrivit instituției, anul trecut peste 65% din exporturile noastre au fost către Uniunea Europeană, iar din 2022 producătorii moldoveni pot exporta mai ușor strugurii de masă, roșiile, ... Uniunea Europeană va prelungi, cu încă un an, liberalizarea comerțului cu Moldova – Decizia finală aparține Consiliului UE