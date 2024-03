Cât timp va mai dura vremea răcoroasă în R. Moldova: pentru marți se prevăd precipitații sub formă de lapoviță, în nordul țării

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru marți, 19 martie, precipitații sub formă de lapoviță, în nordul R. Moldova. Conform meteorologilor, vremea posomorâtă continuă, din cauză traversării teritoriului țării a unui front atmosferic. „Ceea ce presupune, că se prevăd precipitații slabe, care vor cădea izolat sub formă de ploaie, și în nord sub forma de...

