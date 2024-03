Ping pong-ul între Ceban și Istratii continuă: „Nu-mi e rușine, am lucrat ca șofer la Oriflame 6 luni. Am fost si vicepretor, apreciat de acest Ivan Ceban”

Ping pong-ul între Ion Ceban și Dorian Istratii continuă. Deputatul PAS recunoaște că a lucrat în calitate de șofer la Oriflame, după ce declarații în acest sens au fost făcute de primarul capitalei. „Nu-mi e rușine, am lucrat 6 luni, apoi am fost promovat la funcția de Coordonator operațiuni în administrația companiei. Am fost si vicepretor, apreciat de acest Ivan Ceban”, a scris parlamentarul.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de UNIMEDIA