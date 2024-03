Prețurile la cacao s-au dublat de la începutul lui 2024; Ciocolatele se vor scumpi

09:00

Château Purcari, în top 3 cele mai premiate vinării din lume Dacă am fi elvețieni, am face ceasuri. Dacă am fi belgieni, am face ciocolată. Noi, însă, facem ce știm mai bine – Vin. Construit pe valori care stau neclintite în fața provocărilor vremii, Château Purcari și-a asumat, de aproape 200 de ani, angajamentul de a crea vinuri emblematice, despre care s-ar vorbi pe toate continentele. Am cucerit Europa încă din 1878, la Expoziția Mondială de la Paris, unde am obținut prima Medalie de Aur pen...