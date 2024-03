Asistenții personali din Chișinău, „victime ale disponibilizărilor ilegale”, vor primi ajutoare bănești

08:30

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că va candida pentru funcția de secretar general al NATO. „Îmi asum această candidatură în numele României cu toată responsabilitatea, iar această decizie are la bază performanța României, experiența acumulată pe parcursul celor două mandate de Președinte al României, înțelegerea profundă a provocărilor cu care …