Maia Sandu, despre vila de la Condrița: Investițiile se ridică la milioane de lei și nu sunt o prioritate

17:30

Ministrul de Externe Mihai Popșoi a declarat că, împreună cu partenerii ucraineni, Republica Moldova verifică „tot ceea ce intră și iese din regiunea transnistreană”, relatează IPN. Potrivit lui Popșoi, regiunea este lăsată să primească tot de ce are nevoie și acțiunea are loc „nu pentru a crea crize sau probleme umanitare”. Potrivit sursei citate, Popșoi a declarat […] The post Popșoi: Împreună cu partenerii ucraineni, controlăm tot ceea ce intră și iese din regiunea transnistreană appeared first on NewsMaker.