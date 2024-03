O persoană care lucrează pentru o grupare criminală nu are ce căuta în Guvern

17:00

Un șofer al Parcului Urban de Autobuze și-a aflat pedeapsa pentru coruperea personalului medical al Dispensarului Municipal Dermatovenerologic Chișinău. Acesta a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare și amendă în mărime de 100 000 lei, transmite IPN. Procuratura Anticorupție precizează că bărbatul a dat unei asistente medicale...