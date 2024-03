A trimis doi moldoveni la cules mere în Rusia, iar când au cerut salariul, au fost amenințați cu moartea. Tânără din nordul țării, condamnată

12:20

Un nou premiu pentru șefa statului Maia Sandu, care vine însoțit de bani. De această dată orașul din Germania, Leipzig, i-a oferit președintei Republicii Moldova „Premiul Leipzig Robert Blum pentru Democrație”, fiind însoțit de 25 de mii de euro. Instituția prezidențială a menționat că Maia Sandu va dona banii unei organizații de caritate. Pe 15 […] The post Un nou premiu însoțit de bani pentru Maia Sandu: un oraș din Germania îi acordă 25 mii EUR appeared first on NewsMaker.