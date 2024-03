Maia Sandu, despre incidentul de la Ambasada Rusiei și așa-zisul „atentat” de la Tiraspol: O provocare, pentru a alimenta frica

12:50

Poliția vine cu detalii în cazul individului care a aruncat acum o oră două recipiente cu substanțe inflamabile peste gardul Ambasadei Federației Ruse la Chișinău. Potrivit șefului Secției Comunicare și Protocol a IGP, Diana Fetco, bărbatul reținut are 54 de ani și este cetățean al R.Moldova, însă declară că are și cetățenia Federației Ruse. „Acesta a fost imediat reținut și identificat, iar la moment se află la inspectoratul de Poliție pentru audieri și documentare. Bărbatul de 54 de ani este c...