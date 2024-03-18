ÎN CHIȘINĂU, UN BĂRBAT A ARUNCAT STICLE CU SUBSTANȚĂ INCENDIARĂ ÎN SEDIUL AMBASADEI RUSIEI LA CHIȘINĂU UNDE S-AU DESFĂȘURAT ALEGERILE PREZIDENȚIALE RUSE

Infotag, 18 martie 2024 12:00

ÎN CHIȘINĂU, UN BĂRBAT A ARUNCAT STICLE CU SUBSTANȚĂ INCENDIARĂ ÎN SEDIUL AMBASADEI RUSIEI LA CHIȘINĂU UNDE S-AU DESFĂȘURAT ALEGERILE PREZIDENȚIALE RUSE

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