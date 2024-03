VIDEO Ion Ceban către PAS: Puterea nu este veșnică și nu vor fi la guvernare mereu, iar bumerangul neapărat îi va ajunge și îi va lovi din plin

10:50

La solicitarea locuitorilor și a administrației locale din Sîngera, Primăria Municipiului Chișinău examinează posibilitatea deschiderii unei noi rute municipale de autobuz pentru locuitorii din suburbie. Ruta va face legătura dintre sectorul Centru al orașului Chișinău cu Sîngera, prin strada Muncești. Responsabilii municipali din cadrul Direcției Mobilitate Urbană, Parcului Urban de Autobuze, Primăriei Chișinău și Primăriei […] The post Primăria Chișinău examinează posibilitatea deschiderii unei noi rute de autobuz pentru locuitorii din Sîngera appeared first on Omniapres.