Interesul viermănos

19:00

În Moldova, start-up-urile IT cîștigă avînt, iar exporturile serviciilor IT depășesc deja exporturile de vin. Despre aceasta relatează TV8.md, menționînd că doar anul trecut numărul start-up-urilor IT a crescut cu peste 50%, iar timp de doi ani investițiile în acest sector au atins 15 milioane de dolari. În scurt timp, în Moldova poate apărea un număr record de astfel de întreprinderi în