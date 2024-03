ARTICO revine cu o nouă ediție „Storytelling”. Invitat – Pavel Sîrbu, membru Zebra Show

09:30

Ucraina a atacat cu drone șase regiuni din Rusia, inclusiv cea a Moscovei. Principalele ținte au fost instalațiile din industria petrolieră. Un incendiu puternic a izbucnit la o rafinărie de petrol din orașul Oryol din Rusia, au anunțat marți autoritățile regionale, scrie The Kyiv Independent, citat de Digi24.