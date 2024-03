Alegeri în Rusia, rezultate preliminare: Putin, reales președinte cu peste 87% din voturi

16:20

Cel puțin 14 oameni au fost uciși, iar alți 46 au fost răniți într-un atac cu rachete asupra Odesei, pe 15 martie. Printre victime se află și opt salvatori. Forțele Armate ucrainene anunță că, în urma atacului, mai multe case de locuit, inclusiv un centru de agrement, au fost avariate. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, […]