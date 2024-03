VIDEO: Vladimir Putin le mulţumeşte alegătorilor ruşi pentru votul la alegerile prezidenţiale

07:40

Horoscop 13 martie Reușite azi. O să ne bucurăm de tot ce am acumulat și de ceea ce ne dorim, în continuare, să obținem și o să ne facem viața mai frumoasă. PEȘTI Se poate să primiți bani, o recompensă pentru ce ați muncit în ultima vreme și o să aveți de buzunar dacă vreți […] The post Horoscop 13 martie – GEMENI – se conturează o reușită, scoateți bani dintr-o activitate appeared first on Omniapres.