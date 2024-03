BREAKING: Simona Halep – Paula Badosa, în turul 1, la WTA 1000, de la Miami – Primul meci al jucătoarei din România, după o pauză de 16 luni, cauzată de dopaj

16:40

Guvernul a asigurat finanțarea pentru construcția Liniei Electrice Aeriene Bălți-Suceava, după ce un Acord de împrumut în acest sens a fost semnat de ministrul Energiei din Republica Moldova, Victor Parlicov și Directoarea BERD în Moldova, Catarina Bjorlin Hansen. Astfel, noua linie aeriană de 400 kV pentru transportul energiei electrice va fi construită între municipiul Bălți ...