BREAKING: Sondajele, la ieșirea de la urne, arată că Vladimir Putin a câștigat alegerile cu o majoritate zdrobitoare, de peste 87 %

Vicepremierul pentru Reintegrare Oleg Serebrian, declară că, Chișinăul are informații că buletinele de vot destinate pentru alegerile prezidențiale din FR din stânga Nistrului ar fi tipărie pe loc. „Este ilegală calea prin care buletinele de vot pentru alegerile prezidențiale din Rusia vor ajunge în regiunea transnistreană, însăși organizarea alegerilor este ilegală", a declarat Serebrian Potrivit ... Vicepremierul, Oleg Serebrian: „Buletinele de vot, din stânga Nistrului pentru alegerile din Rusia, tipărite pe loc, iar organizarea alegerilor este ilegală"