ULTIMA ORĂ: VIDEO: O unitate militară din Tiraspol atacată de o dronă kamikaze – A fost lovit un elicopter Mi 8 – Chișinăul nu a comentat incidentul

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, face promisiuni că datoriile salariale față de angajații întreprinderii de stat „Calea Ferată din Moldova" (CFM) vor fi achitate. Lucrătorii și-au primit banii pentru luna octombrie a anului 2023, iar ministrul Spînu, dă asigurări că până la sfârșitul lunii martie curent aceștia își vor avea salariile pentru anul ... Și Ministrul și șef la CFM – Andrei Spînu despre restanțele salariale ale întreprinderii – Se fac economii și se i-au împrumuturi pentru a le achita