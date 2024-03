(foto) Mască de teatru și instrumente muzicale. Când a fost creat și care e elementul deosebit al mozaicului „Arta” din capitală

15:30

În luna februarie 2024, Academia de Studii Economice din Moldova a găzduit prima ședință a membrilor Programului SURE (Students for a United and Resilient Europe - Studenți pentru o Europă Unită și Rezilientă). Programul, cu accent pe implicarea tinerilor, își propune să faciliteze consolidarea coeziunii sociale în comunitățile în care locuiesc refugiații din Ucraina. Obiectivul proiectului este de a contracara propagarea anti-ucraineană, atât în mediul online, cât și offline, și de a spori gradul de conștientizare cu privire la dezinformarea provenită de la Kremlin. Сообщение În ASEM s-a dat start Programului SURE. Studenții vor lupta cu propaganda anti-ucraineană atât în mediul online, cât și offline появились сначала на #diez.