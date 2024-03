„Rușine, votați un criminal”: Protest la Chișinău, în timp ce rușii din Moldova își aleg viitorul președinte

13:20

Edilul capitalei Ion Ceban a declarat că are „un dosar fabricat la comanda celor de la PAS". Ideea finală, a adăugat el, este să fie lipsit de mandat și de dreptul de a candida la funcția de primar. „Îi supără că rezultatele noastre sunt net superioare rezultatelor lor pe țară", a menționat Ceban. În replică, partidul […]