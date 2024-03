Duminica iertării: Creştinii ortodocşi sărbătoresc astăzi Lăsatul Secului – ultima zi înainte de Postul cel Mare

13:30

"Oppenheimer", produs de Emma Thomas, Charles Roven şi Christopher Nolan, a câştigat cel mai râvnit premiu la cea de-a 96-a ediţie a galei Premiilor Oscar, găzduită de Jimmy Kimmel, care a avut loc la Los Angeles. Christopher Nolan, Emma Stone, Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Da'Vine Joy Randolph şi Billie Eilish şi Finneas O'Connell s-au numărat printre cei premiaţi. ‘Oppenheimer’ wins best picture at #Oscars2024. pic.twitter.com/s8eAEFa8UX— Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) March 11, 2024 Pentru Nolan, distincţiile au venit după ce a fost nominalizat de şapte ori, inclusiv pentru regia filmului "Dunkirk", precum şi pentru munca sa la filme precum "Memento" şi "Inception".La şapte ani după ce a câştigat pentru "La La Land", Emma Stone a obţinut al doilea Oscar pentru cea mai bună actriţă cu rolul din "Poor Things". Stone a interpretat rolul unei femei copilăroase care porneşte într-o călătorie de autodescoperire în această fantezie steampunk. Ea i-a mulţumit regizorului Yorgo Lanthimos, cu care tocmai a realizat un alt film, "Kinds of Kindness", precum şi restului echipei filmului. "Cea mai bună parte a realizării filmelor este să fim cu toţii împreună şi sunt profund onorată să împart acest lucru cu fiecare membru al distribuţiei, cu fiecare membru al echipei, cu fiecare persoană care şi-a oferit dragostea, grija şi strălucirea în realizarea acestui film", a spus ea. "I love you bigger than the whole sky, my girl." Emma Stone thanks her daughter after winning the #Oscar for Best Lead Actress. https://t.co/UNgGySGz3r pic.twitter.com/hnrLSv3dbt— Variety (@Variety) March 11, 2024 La categoria "cel mai bun regizor" - Christopher Nolan a primit distincţia de la Steven Spielberg. "Filmele au puţin peste 100 de ani", a spus el. "Nu ştim încotro se îndreaptă această călătorie incredibilă. Dar să ştiu că voi credeţi că sunt o parte semnificativă din ea înseamnă foarte mult pentru mine".Cillian Murphy a fost ales cel mai bun actor graţie rolului său din "Oppenheimer". "Sunt un irlandez mândru în seara asta. Am făcut un film despre omul care a creat bomba atomică şi, la bine şi la rău, trăim cu toţii în lumea lui Oppenheimer, aşa că aş vrea să dedic acest film pacificatorilor de pretutindeni", a spus actorul.Andrea Bocelli a interpretat, alături de fiul său Matteo, melodia "Time to Say Goodbye" în segmentul In Memoriam dedicat personalităţilor care au decedat anul trecut. Mesajul lui Alexei Navalnîi a fost ascultat din nou: "Singurul lucru necesar pentru ca răul să triumfe este ca oamenii buni să nu facă nimic". "The only thing necessary for the triumph of evil is for good people to do nothing."The #Oscars In Memoriam segment opens with a tribute to Alexei Navalny. https://t.co/UNgGySGz3r pic.twitter.com/38EFyQqttJ— Variety (@Variety) March 11, 2024 Billie Eilish şi Finneas O'Connell au intrat în istoria premiilor Oscar, devenind cei mai tineri câştigători de două ori, după ce au fost recompensaţi pentru a doua oară cu trofeul pentru cel mai bun cântec - "What Was I Made For?", contribuţia lor la coloana sonoră a filmului "Barbie".Ryan Gosling a stârnit o furtună de aplauze cu interpretarea sa "I'm just Ken" de pe coloana sonoră originală a "Barbie". Slash l-a acompaniat pe scenă. Ryan Gosling and the cast of "Barbie" perform "I'm Just Ken" at the #Oscars. https://t.co/UNgGySGz3r pic.twitter.com/00hd0Jw8cy— Variety (@Variety) March 11, 2024 Primul Oscar din istoria Ucrainei a revenit documentarului „20 Days in Mariupol”. "Îmi doresc să nu fi făcut niciodată acest film", a spus pe scenă, într-un discurs emoţionat, regizorul Mstyslav Chernov. "Îmi doresc să schimb premiul pentru 'Rusia nu a atacat niciodată Ucraina'. "Cinema-ul creează amintirile şi amintirile fac istoria"."Aş renunţa la toată recunoaşterea pentru ca Rusia să nu ucidă zeci de mii de compatrioţi ai mei ucraineni. Îmi doresc ca ei să elibereze toţi ostaticii, toţi soldaţii care îşi protejează pământurile, toţi civilii care se află acum în închisorile lor. Dar nu pot schimba istoria, nu pot schimba trecutul", a mai spus el.Robert Downey Jr. este câştigător la categoria rol secundar, pentru interpretarea din "Oppenheimer". "Aş dori să mulţumesc copil[riei mele teribile şi Academiei - în această ordine", a glumit Downey la începutul discursului său, înainte de a adăuga. "Aş vrea să îi mulţumesc veterinarului meu - am vrut să spun soţiei mele, Susan Downey, cea de acolo. Ea m-a salvat. De aceea mă aflu aici". Robert Downey Jr. thanks his "terrible childhood" and the Academy in his #Oscars acceptance speech. https://t.co/UNgGySGz3r pic.twitter.com/SSJd8yMskz— Variety (@Variety) March 11, 2024 Lista completă a nominalizărilor şi câştigătorilor:Cel mai bun film: „American Fiction”, „Anatomy of a Fall”, “Barbie”, „The Holdovers”, „Killers of the Flower Moon”, „Maestro”, “Oppenheimer” (câştigător), „Past Lives”, „Poor Things”, „The Zone of Interest”Cel mai bun regizor: Justine Triet - „Anatomy of a Fall”, Martin Scorsese - „Killers of the Flower Moon”, Christopher Nolan - „Oppenheimer” (câştigător), Yorgos Lanthimos - „Poor Things”, Jonathan Glazer - „The Zone of Interest”Cea mai bună actriţă: Annette Bening - „Nyad”, Lily Gladstone - „Killers of the Flower Moon”, Sandra Hüller - „Anatomy of a Fall”, Carey Mulligan - „Maestro”, Emma Stone - „Poor Things” (câştigătoare)Cel mai bun actor: Bradley Cooper - „Maestro”, Colman Domingo - „Rustin”, Paul Giamatti - „The Holdovers”, Cillian Murphy - „Oppenheimer” (câştigător), Jeffrey Wright - „American Fiction”Cea mai bună actriţă în rol secundar: Emily Blunt - “Oppenheimer”, Danielle Brooks - “The Color Purple”, America Ferrera - “Barbie”, Jodie Foster - “Nyad”, Da’Vine Joy Randolph - “The Holdovers” (câştigătoare), Jodie Foster - "Nyad"Cel mai bun actor în rol secundar: Sterling K. Brown - “American Fiction” , Robert DeNiro - “Killers of the Flower Moon”, Robert Downey Jr. - “Oppenheimer” (câştigător), Ryan Gosling - “Barbie”, Mark Ruffalo - “Poor Things”Cel mai bun scenariu original: „Anatomy of a Fall” (câştigător), „The Holdovers”, „Maestro”, „May December”, „Past Lives”Cel mai bun scenariu adaptat: „American Fiction” (câştigător), „Barbie”, „Oppenheimer”, „Poor Things”, „The Zone of Interest”Cel mai bun lungmetraj internaţional: „Io Capitano” (Italia), „Perfect Days” (Japonia), „Society of the Snow” (Spania), „The Teacher’s Lounge” (Germania), „The Zone of Interest” (Marea Britanie) - câştigătorCel mai bun lungmetraj de animaţie: „The Boy and the Heron” (câştigător), „Elemental”, „Nimona”, „Robot Dreams”, „Spider-Man: Across the Spider-Verse”Cel mai bun lungmetraj documentar: „Bobi Wine: The People’s President”, „The Eternal Memory”, „Four Daughters”, „To Kill a Tiger”, „20 Days in Mariupol” (câştigător)Cea mai bună imagine: „El Conde”, „Killers of the Flower Moon”, „Maestro”, „Oppenheimer” (câştigător), „Poor Things”Cel mai bun montaj: „Anatomy of a Fall” , „The Holdovers”, „Killers of the Flower Moon”, „Oppenheimer” (câştigător), „Poor Things”Cel mai bun sunet: „The Creator”, „Maestro”, „Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One”, „Oppenheimer”, „The Zone of Interest” (câştigător)Cele mai bune efecte vizuale: „The Creator”, „Godzilla Minus One” (câştigător), „Guardians of the Galaxy: Vol. 3”, „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One”, „Napoleon”Machiaj şi coafură: „Golda”, „Maestro”, „Oppenheimer”, „Poor Things” (câştigător), „Society of the Snow”Cele mai bune costume: „Barbie”, „Killers of the Flower Moon”, „Napoleon”, „Oppenheimer”, „Golda”, „Poor Things” (câştigător)Coloană sonoră: Laura Karpman - „American Fiction”, John Williams - „Indiana Jones and the Dial of Destiny”, Robbie Robertson - „Killers of the Flower Moon”, Ludwig Göransson - „Oppenheimer” (câştigător), Jerskin Fendrix - „Poor Things”Cântec original: „The Fire Inside” (Flamin’ Hot), „I’m Just Ken” (Barbie), „It Never Went Away” (American Symphony), „Wahzhazhe (A Song For My People)” (Killers of the Flower Moon), „What Was I Made For?” Barbie (câştigător)Scenografie: „Barbie”, „Killers of the Flower Moon”, „Napoleon”, „Oppenheimer”, „Poor Things” (câştigător)Cel mai bun scurtmetraj live-action: „The After”, „Invincible”, „Night of Fortune”, „Red, White and Blue”, „The Wonderful Story of Henry Sugar” (câştigător)Cel mai bun scurtmetraj de animaţie: „Letter to a Pig” , „Ninety-Five Senses”, „Our Uniform”, „Pachyderme”, „War is Over! Inspired by the Music of John & Yoko” (câştigător)Cel mai bun scurtmetraj documentar: „The ABCs of Book Banning”, „The Barber of Little Rock”, „Island in Between”, „The Last Repair Shop” (câştigător), „Nǎi Nai & Wài Pó”