Șase rafinării de petrol, în șapte zile: Un nou atac cu drone asupra Rusiei. Sunt și morți

Președintele Franței Emmanuel Macron a declarat că dacă Rusia va câștiga războiul declanșat în Ucraina, încrederea în Europa va scădea la zero. „Nu trebuie să admitem ca Rusia să câștige", a comunicat Macron, într-un interviu în seara zilei de 14 martie. „Avem un obiectiv: Rusia nu poate și nu trebuie să câștige acest război.