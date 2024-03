Promo-Lex despre ultima ședință a Parlamentului – Modificări semnificative ale ordinii de zi, proiectele opoziției ignorate și Regulamentul legislativului încălcat

14:10

Cetățenii R. Moldova vor renunța treptat la buletinele de identitate, iar în locul acestora vor fi eliberate cărți noi de identitate. Cartea de identitate va fi obligatorie pentru toți cetățenii Republicii Moldova începând cu vârsta de 14 ani. Aceasta va putea fi utilizată și pentru a călători în baza acordurilor internaționale. În prezent, cetățenii moldoveni ... Trecem de la buletine de identitate la cărți noi de identitate – Comisia de profil a Parlamentului a avizat pozitiv proiectul ASP