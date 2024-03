Soluția Guvernului pentru salarizarea asistenților personali din Chișinău. Reacție critică a Primăriei capitalei

10:10

American Councils for International Education și EdVenture Partners au anunțat lansarea programului „Studenți pentru o Europă Unită și Rezilientă" (SURE) în colaborare cu Departamentul de Stat al SUA. Scopul acestui proiect este contracararea dezinformării și promovarea coeziunii sociale în comunitățile care găzduiesc refugiații din Ucraina, cu un accent pe Moldova, Polonia, România și Slovacia.