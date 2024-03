Un nou premiu pentru democrație, aordat președintelui Sandu, de o primărie din Germania – Banii vor fi donați

09:00

Comisia Europeană va prezenta săptămâna viitoare Consiliului UE un raport oral cu privire la progresele înregistrate de Moldova și Ucraina. Cadrul de negociere stabilește liniile directoare și principiile pentru negocierile de aderare cu fiecare țară candidată. Acesta include: 1) principiile pentru negocierile de aderare, 2) conținutul negocierilor 3) procedura de negociere. Obiectivul negocierilor este ca ... Anunț de la Bruxelles – Comisia Europeană a finalizat propunerile pentru cadrul de negociere cu Ucraina și Moldova care vor fi înaintate Consiliului UE The post Anunț de la Bruxelles – Comisia Europeană a finalizat propunerile pentru cadrul de negociere cu Ucraina și Moldova care vor fi înaintate Consiliului UE appeared first on Politik.